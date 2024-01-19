219.6 ألف استفسار أجاب عنها موظف بلدية دبي الافتراضي «فارس» خلال 2023

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أجاب الموظف الافتراضي «فارس» في بلدية دبي خلال عام 2023 عن 219 ألفاً و589 استفساراً، وتم تسجيل 13 ألفاً و292 بلاغاً عبر الموظف الافتراضي للبلدية خلال العام المنصرم، كما تم تسجيل 22 ألفاً و245 طلبة خدمة من خلال «فارس».

وأوضحت بلدية دبي لـ«البيان» أنه جاء إطلاق نظام الموظف الافتراضي «فارس»، بهدف إسعاد المتعاملين من خلال توفير إجابات لحظية وموحدة لاستفساراتهم.

مزايا

وأفادت بأن أهم المميزات التي تمت إضافتها في النظام هي: تم ربط الموظف الافتراضي مع جميع الخدمات المتوفرة في موقع بلدية دبي «الخدمات الصريحة»، وإمكانية تسجيل والاستفسار والاطلاع على الشائعات المسجلة عبر موقع بلدية دبي، واعرف مسارك، حيث بإمكانك تحديد وجهتك لأحد مواقع أو مرافق بلدية دبي مثل الحدائق والشواطئ. كما تم تمكين المتعامل من تسجيل البلاغ، طلب خدمة من خلال مشاركة صورة عبر الواتساب، واستبيان بعد المكالمة عرض الـQueue واسم الموظف (IVR Survey)، وإضافة معلومات عن أكثر الاستفسارات الواردة للتقليل من تواصل المتعاملين وتوفير المعلومات بطريقة سهلة وواضحة من خلال الموظف الافتراضي.

وأكدت أنه بإمكان المتعامل الاطلاع على مستجدات وتتبع حالة الطلبات المقدمة عن طريق بلدية دبي، واحتساب رسوم السكن بكل سهولة ودون الحاجة للتواصل مع موظف مركز الاتصال. كما تمت إضافة الخدمات المتعلقة بمركبة السعادة وهي عبارة عن 11 خدمة يتم تقديمها عن طريق الموظف الافتراضي بكل سهولة.

وأشارت بلدية دبي إلى أنه يمكن التحدث مع فارس، الموظف الافتراضي لبلدية دبي للرد التلقائي على أسئلة المتعاملين في أي وقت، من خلال تطبيق الواتس آب أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق بلدية دبي.

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