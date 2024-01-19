شرطة رأس الخيمة تنال «الآيزو» في إدارة الفعاليات المستدامة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» في إدارة الفعاليات المستدامة، تقديراً لتطبيقها المعايير والمتطلبات كافة المعمول بها في جميع فعالياتها وخدماتها.

وتسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة الامارة الشهادة من فريق شركة «جابرييل ريجستر»، لتكون من أوائل الجهات المحلية والعالمية التي تنالها.

ويعزز هذا الانجاز جهود شرطة رأس الخيمة المتكاملة لتحقيق رؤيتها في أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، حيث تعمل شرطة رأس الخيمة، وفي هذا السياق على تعزيز ثقافة الاستدامة المؤسسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز