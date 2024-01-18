«المعاشات» تطلق أولى حملاتها التوعوية لعام 2024

المصدر: أبوظبي -البيان

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أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملتها التوعوية الأولى لعام 2024 تحت شعار «اعرف قانونك» والتي تستهدف التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 الذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم الحاليين المشتركين بالهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.

وأكدت الدكتوره ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لعملية التوعية للفئات المستهدفة بالقانون من أجل رفدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاشاً تقاعدياً.

وقالت غدير«الوعي بالقوانين التي تطبقها الهيئة ضرورة ملحة لما لهذه القوانين من أثر مباشر على المسار المهني والوظيفي والمعيشي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وصولاً إلى المستحقين للمعاش، وهو ما يفرض على المؤمن الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بهذه القوانين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنافع التأمينية التي توفرها قوانين المعاشات الاتحادية.

ودعت جميع المستفيدين من هذه القوانين والمسجلين تحت مظلة الهيئة إلى متابعة برامج وحملات التوعية التي تنفذها الهيئة ويتم نشر مخرجاتها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي».

ويترجم إطلاق الهيئة الحملة الأولى لهذا العام حرصها على التوعية بالقانون الجديد الذي تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضي، وسرى تطبيقه على الملتحقين الجدد بجهات العمل المشمولين لدى الهيئة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، ومقارنة ما جاء فيه من مواد مع القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 والذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم المشتركين بالهيئة قبل هذا التاريخ.

وتنوه الهيئة إلى أهمية عدم خلط الفئات المشمولة بكلا القانونين بين نصوصهما أو نطاق تطبيقهما حيث لاحظت الهيئة من خلال التقييم الأولي لتفاعل المتعاملين مع الأخبار المنشورة عن القانون الجديد رقم 7 لسنة 2023 بوجود نوع من الخلط وعدم القدرة على التمييز بين القواعد المنظمة لعملية الخضوع والشمول لكل القانونيين.

واختارت الهيئة لهذه الحملة شعار «اعرف قانونك» بهدف حث المؤمن عليهم على التحري والبحث والمعرفة بشأن القانون الخاضعين لأحكامه والقواعد والأحكام ذات الصلة به.

ومن المقرر أن تشمل وسائل التوعية عن الحملة نشر الأخبار الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الفيديوهات، وتنفيذ ورش العمل التوعوية، والتوعية من خلال البريد الالكتروني المسجل لجهات العمل لدى الهيئة، وبرامج البث المباشر على أنستجرام، وبرامج التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات، وغيرها.

وتحث الهيئة كافة الفئات المستهدفة بالتوعية إلى التفاعل مع مواد الحملة ومشاركة الهيئة كافة التعليقات والاستفسارات من خلال أي من القنوات الخاصة بالهيئة سواء من خلال مركز الاتصال على 80010 أو قنوات التواصل على الحساب الموحد على أنستجرام وأكس وفيسبوك GPSSAAE، أو من خلال الدردشة الإلكترونية على موقع الهيئة أو مراكز سعادة المتعاملين.

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