شرطة أبوظبي تحذّر من ترك السيارة في حالة تشغيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي ( ATM ) أو النزول للصلاة مما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات اهتمامها بتعزيز التوعية الأمنية مشددة على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، لافتة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص بخصوص السائق بأنه يجب أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائراً وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه «وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي(عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور) غرامة قيمتها 500 درهم.

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