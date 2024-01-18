شراكة بين «ايدج» وحكومة ولاية ساو باولو حول مبادرة رئيسية للأمن العام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أنها بصدد أن تجري تجربة لمدة ستة أشهر على مبادرة رئيسية للأمن العام مع حكومة ولاية ساو باولو.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة الهامة خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من كبار أعضاء الحكومة إلى المقر الرئيسي لمجموعة ايدج في أبوظبي.

وخلال مرحلة أولية مدتها ستة أشهر للتحقق من الخطة وتسهيل التعديلات، سيكون لـ «إثبات المفهوم» ثلاثة أهداف استراتيجية تُركز على هيكلة البيانات من الأنظمة المختلفة؛ وتحليل وتكامل الحلول المختلفة؛ وإنشاء استجابة كفؤة وسريعة للأمن العام باستخدام أحدث التقنيات.

واستناداً إلى الرصد الذكي، سيعطي المشروع المسمى «Crystal Ball» الأولوية للمراقبة والمساعدة في المناطق الوسطى من مدينة ساو باولو من خلال نشر التقنيات المتقدمة، مثل حلول الرصد الذكي للدائرة التلفزيونية المغلقة، والقيادة والتحكم المتكاملين، والاتصالات، والمراقبة والاستطلاع المتقدم، والطائرات المسيرة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وذكاء البيانات المحمولة جواً، وحلّ «Digital Overwatch» الخاص بشركة «بيكن رد».

ويتمثل الهدف من البرنامج في تعزيز الرؤية فيما يتعلق بإحصاءات الجريمة، وتحديد المناطق الساخنة، وتتبع النشاط الإجرامي، ودعم الضحايا، وتقييم التأثير على الشركات، إلى جانب المقاييس ذات الصلة. ومن خلال تسخير هذه البيانات، ستعمل الحكومة على إنشاء قدرة تحليلية قوية تسمح باتخاذ قرارات مستنيرة لإنفاذ القانون، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة السلامة العامة، وخفض معدلات الجريمة في نهاية المطاف.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «لا ريب أننا نشهد نتائج ملموسة من الشراكات القيّمة البنّاءة التي قمنا بإبرامها مع حكومة ولاية ساو باولو في السوق البرازيلية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن خلال استكشاف أوجه التعاون الحالية والاستفادة من القدرات متعددة المجالات ضمن المنظومة المتنوعة لـمجموعة ايدج، تمكنّا من تحديد السبل التي يمكن لـ ايدج من خلالها تقديم حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها شركاؤنا، ليس فقط عسكرياً، بل وتوسيع نطاق عروضنا للأمن الوطني لتشمل خدمات مراقبة الجرائم في المدن الكبرى، مثل ساو باولو على حد سواء».

من جانبه قال فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو: «نُرحّب بتعاون مجموعة ايدج مع حكومة ولاية ساو باولو بشأن هذه المبادرة الرئيسية للأمن العام، حيث تُمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والتكنولوجيا وصنع القرار القائم على البيانات في ولايتنا.

وقال»نحن متفائلون بإمكانية تأثير هذه المبادرة بشكل إيجابي على منطقتنا وخلق بيئة أكثر أماناً وازدهاراً لمواطنينا وشركاتنا ومجتمعاتنا«.

ومع نهاية التجربة، سيتم وضع خارطة طريق مُفصّلة لتوسيع هذه القدرات لتغطية جميع أنحاء ساو باولو. ويعتمد مشروع»إثبات المفهوم«على الحلول الناجحة والمثبتة التي أنشأتها شركة»بيكن رد «التابعة لـمجموعة ايدج والتي تشمل تطوير»مركز التميز ومراكز الاندماج«التي يتم نشرها حالياً في مختلف مؤسسات البنية التحتية الحيوية والأمن في دولة الإمارات.

وأجرى وفد ساو باولو برئاسة نائب المحافظ فيليسيو راموث؛ ووزير الشؤون الدولية لوكاس فيراز؛ والمستشار الدولي للأمن العام ألكسندر نيبوموسينو وأندرسون فارياس، عمدة ساو خوسيه دوس كامبوس، سلسلة من الاجتماعات مع إدارة مجموعة ايدج وعدد من كبار المعنيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة الأوسع.

يأتي هذا الاجتماع بعد زيارة ناجحة للغاية قامت بها»ايدج«إلى ساو باولو في سبتمبر عام 2023 وزيارة أخرى قام بها الوزير فيراز إلى المقر الرئيسي لـ»ايدج«في ديسمبر عام 2023. ويُمثّل هذا التعاون الأخير خطوة مهمة أخرى في رؤية(ايدج) لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل.

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