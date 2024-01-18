«إقامة دبي» الأولى في مؤشر سعادة الموظفين

المصدر: دبي- البيان

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تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي من تحقيق المركز الأول في مؤشر سعادة الموظفين، وذلك ضمن نتائج مؤشر السعادة على مستوى حكومة دبي، حيث أظهرت النتائج الإيجابية لمؤشر السعادة الحكومية التي يتم الإعلان عنها في الـ 18 من يناير من كل عام، تفوقها الواضح في تلبية توقعات واحتياجات الموظفين.



ويأتي هذا الإنجاز الذي يعتبر تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة بمختلف قطاعاتها نحو تعزيز بيئة العمل للموظفين.

وتحسين تجربة المتعاملين، ثمرةً لتعاون جميع العاملين في قطاعات الإدارة العامة من الإداريين والكوادر البشرية، باعتبارهم من أبرز الركائز الرئيسية التي أسهمت في تحقيق الإنجازات، وذلك من خلال ما يقدمونه من جهود أسهمت في تحقيق التوازن بين النمو المستدام ضمن نطاق في بيئة العمل، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع المحلي من المواطنين والمقيمين والزوّار.

تهنئة

وهنَّأ الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الكوادر البشرية في إقامة دبي بهذا الإنجاز، موضحاً أن جهود تعزيز مؤشر السعادة بين الموظفين والمتعاملين على حدٍ سواء، تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الإدارة العامة.

مشدداً على أن حصد المركز الأول في مؤشر السعادة الحكومية يعكس التزام إقامة دبي بتوفير بيئة عمل مواتية للموظفين، قادرة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، معتبراً هذا التكريم تحفيزاً إضافياً لتعزيز أدوات العمل، وتحقيق المزيد من الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين، وتجويد الخدمات والابتكار في بيئة العمل.

قدرات بشرية

وتعتبر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي من أبرز الجهات التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرات كوادرها البشرية، من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية للموظفين، مما يعزز من مهاراتهم ويساعدهم في مواكبة التحولات السريعة في العمل، كما تحرص على تشجيع المبادرات التفاعلية وورش العمل التي تسهم في تحفيز التفكير الإبداعي وتبادل الأفكار في بيئة العمل.

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