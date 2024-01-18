طرق دبي توقع مذكرتي تفاهم لتطوير أنظمة النقل المبتكرة

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات، على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، مذكرتي تفاهم في مجال تطوير أنظمة النقل المبتكرة، وهما اتفاقية بحث إمكانية تطوير وتشغيل أول نظام (Floc Duo Rail) في العالم، وهو عبارة عن مسارات مزدوجة تسمح بتحرك وحدات التنقل بكفاءة وسرعة، واتفاقية بحث إمكانية تشغيل (Rail Bus)، وهي مركبات تسير على جسر مزود بألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل النظام.

تم توقيع المذكرتين مع شركتين متخصصتين في مجال تطوير وصناعة أنظمة النقل وتصميم حلول تنقل جماعية للانبعاثات الصفرية، وهما شركة (Urban.Mass) البريطانية وشركة (RAIL BUS Inc.) الأمريكية.

ووقع الاتفاقيتين عن الهيئة عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات وعن شركة (Urban.Mass) وريكي ساندهو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة وعن شركة (RAIL BUS Inc.) الدكتور حاتم الطاهر إبراهيم، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، إن التوقيع على هذه المذكرتين يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى التواصل باستمرار مع أفضل الشركات والمؤسسات المتخصِّصة في هذا المجال لاختيار الأفضل والأكثر تطوّراً. حيث تعكف الهيئة حالياً على دراسة مختلف الابتكارات في مجال أنظمة النقل. ومنها أول نظام للنقل المبتكر في العالم والذي يُعرف بـ (Floc Duo Rail) ويتميز هذا النظام بوجود مسارات مزدوجة تمكّن وحدات التنقل من التحرك بكفاءة وسرعة داخل المناطق الحضرية، ويعمل بدون حاجة إلى سائق، باستخدام الطاقة الكهربائية.

وأوضح كلبت أن هذا النظام يتبنى استراتيجية تشكيلة وحدات التنقل، حيث يتم استخدام وحدات قصيرة في الفترات ذات الذروة المنخفضة، ووحدات طويلة في الفترات ذات الذروة العالية، لتلبية احتياجات الإمارة بشكل فعّال.

وأضاف أن كذلك أن نظام النقل المبتكر الثاني من شركة (Urban.Mass) هو عبارة عن مركبات تسير على جسر مزود بألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل النظام في دبي حيث انه يتميز بتصميم عصري ومنخفض التكلفة مقارنة بأنظمة مشابهة.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التوجيه والاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات نحو تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة. وتعزز الهيئة التزامها بتبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال النقل، مما يسهم في تحسين تجربة الركاب في إمارة دبي.

ومن جانبه قال ريكي ساندو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (Urban.Mass)، أن التزام الشركة لطرح فكرة نظام (Floc Duo Rail) في دبي من خلال هذه الاتفاقية يعتبر خطوه مهمه لها.

وعبر عن امتنانه لهيئة الطرق والمواصلات في دبي التي يعتبرها القوة الرائدة في تبني حلول النقل المبتكرة لمنحنهم فرصة التوقيع على الاتفاقية التي تهدف ابراز نظام (Floc Duo Rail) الذي يتميز بتقليل الانبعاثات، وتوفير وسائل نقل فعالة تعتمد على أحدث التقنيات.

وأكد أن هذه الشراكة بين (Urban.Mass) وهيئة الطرق والمواصلات في دبي هي شهادة على قوة الالتزام المشترك بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة للحد من تغير المناخ، مما يمهد الطريق للنقل الجماعي المستدام من خلال التكنولوجيا التي ستغير الطريقة التي يتحرك بها الناس في جميع أنحاء المدينة.

وقال حاتم إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة (RAIL BUS Inc)، أن التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات يمثل خطوة هامه نحو الريادة في حلول النقل المستدامة في دبي. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين (RAIL BUS Inc) الرائدة في مجال النقل الحضري المبتكر، إلى وضع معايير جديدة في مجال التنقل المستدام المصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمشهد الديناميكي في دبي. وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وهيئة الطرق والمواصلات بمثابة شهادة على رؤيتهما المشتركة لإحداث ثورة في النقل الحضري من خلال التقنيات المتطورة والصديقة للبيئة. وتمثل هذه الشراكة قفزة نحو مستقبل أكثر خضرة، مما يعزز تفاني الشركة في المساهمة في رؤية مدينة دبي الذكية والالتزام بالتنمية الحضرية المستدامة.

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