حمدان بن محمد يعتمد نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي

المصدر: البيان

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اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي في الجهات الحكومية في دبي لعام 2023.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «مثلما جرت العادة في 18 يناير من كل عام، اعتمدت اليوم نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي في الجهات الحكومية في دبي لعام 2023، وفخور بالنتائج المسجلة: 93% متوسط مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، 88% متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي، 94.8% متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي».

وأضاف سموه: «كما نبارك لفريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي تصدرهم مؤشري سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين».

وأكد سموه «أن سعادة كل متعامل وموظف حكومي ستبقى دوماً ضمن أولويات دبي لترسيخ مكانتها كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل».

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