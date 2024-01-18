الإمارات تحصد حصة الأسد من جوائز «إنترسك 2024»

المصدر: وام

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حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة، حصة الأسد من جوائز الدورة الثالثة من جوائز "إنترسك 2024" بشكل عام في جميع القطاعات، حيث حازت وزارة الداخلية، ومؤسسة المواصلات العامة، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، وشرطة دبي، على المركز الأول في العديد من الفئات الرئيسية من الجوائز، ما سلط الضوء على مكانة الدولة وقدرتها الفائقة على توفير السلامة والأمن لمواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض إنترسك، الذي تختتم فعالياته اليوم 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، احتفاءً بالابتكار والالتزام من خلال 13 فئة من الجوائز في قطاعات الحرائق والسلامة والأمن.

وشهدت جوائز هذا العام، زيادة بنسبة 38% مع وصول 76 متأهلاً إلى الجولة النهائية، ما يدل على الزخم المتصاعد والتقدم العالمي في هذه القطاعات.

وقال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك، إن قائمة المشاركين في جوائز إنترسك تسلط الضوء على الالتزام الثابت والروح الابتكارية التي يتميز بها القطاع، مؤكداً أن الجائزة تعتبر حافزاً لإحراز المزيد من التقدم في هذه المجالات الحاسمة، وبمثابة شهادة على الحلول المتطورة في القطاع.

وتمت هذا العام إضافة عدة فئات جديدة من الجوائز، بما في ذلك جائزة أفضل مشروع تميز في قطاع السلامة من الحرائق، وفازت بها شركة ريآكتون لحماية الحافلات المدرسية الإماراتية لصالح مواصلات الإمارات، وجائزة أفضل مشروع أمني للعام في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفاز بها مركز التكنولوجيا الافتراضية بشرطة دبي عن مشروعه للتوعية بالأمن الذكي، كما فازت شركة سيسناف (SYSNAV) بجائزة حلول السلامة المتميزة.

وفازت شركة رامتك بجائزة التميز في السلامة من الحرائق الجديدة، بينما فازت علياء الكعبي من وزارة الداخلية الإماراتية بجائزة الرائدات في مجال الأمن أو السلامة من الحرائق.

كما فازت "درايدوك وورلد" بجائزة أفضل فريق للسلامة من الحرائق لهذا العام، بينما فازت "دي فيند سولوشينز" بجائزة حلول الأمن الداخلي الرائدة، وفازت "جاريت" بجائزة الحلول الأمنية المثالية، بينما فازت "أكسيوم كوميونيكيشينز" بجائزة حلول الأمن التجاري المتميزة وجائزة بطل الاستدامة.

وحصلت شركة أوتوريو على جائزة أفضل منتج/خدمة للأمن السيبراني لهذا العام، في حين فازت شيماء باسعيد من هيئة الطرق والمواصلات بجائزة أفضل موهبة إماراتية صاعدة، كما توجت شركة البحر الأحمر العالمية بجائزة أفضل فريق أمني لهذا العام.

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