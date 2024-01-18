«الكرة الذكية» من هيئة كهرباء ومياه دبي تمنع هدر 243 مليون جالون مياه

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثمر استخدام هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للكشف عن التسريبات غير المرئية في خطوط نقل المياه المدفونة تحت الأرض، والتي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية، عن منع هدر 243 مليون جالون من المياه وتحقيق وفورات مالية تصل إلى 9.66 مليون درهم خلال العام 2023. وأسهمت تقنية "الكرة الذكية" في الكشف عن 81 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في إبريل 2021 وحتى نهاية 2023. وتعمل التقنية على تقليل النفقات التشغيلية حيث يتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه قبل أن يزداد حجمها وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستثمر أحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030. ونعمل من خلال الشبكة الذكية على تطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها. وتراقب الهيئة شبكة نقل المياه وتتحكم بها عن بعد على مدار الساعة من خلال نظام الإشراف والتحكم عن بعد (اسكادا) الذي أطلقنا خلال العام 2023 المرحلة الثالثة منه، وذلك ضمن جهودنا في التحول الرقمي باستخدام تكنولوجيا التشغيل الحديثة التي تشمل النمذجة الهيدروليكية، ونظام محاكاة التدريب، وأدوات التقارير المتقدمة. ويتيح ذلك للهيئة مراقبة شبكة المياه في دبي عن بعد على مدار الساعة، بما في ذلك شبكة أنابيب نقل المياه، ومحطات الضخ والخزانات التي تمتد على مساحة تزيد عن 3000 كيلومتر مربع. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تركيب أكثر من 10 آلاف جهازاً ذكياً. وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مناطق قياس فرعية على مستوى شبكة التوزيع وتقوم بانتظام بتوسيع شبكة النقل وأصول التوزيع الرئيسية."

من جهته، قال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تتكون تقنية "الكرة الذكية" من كرة صغيرة، بداخلها جهاز استشعار صوتي عالي الحساسية، يتم إدخالها في شبكة المياه وتسير بنفس سرعة تدفق المياه، حيث تلتقط الأصوات الصادرة عن تسريبات المياه أو جيوب الغاز أو أي خلل في أنابيب المياه والتي يتميز كل منها بخصائص فريدة. وبعد استخراج الكرة، يتولى برنامج خاص معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام خوارزميات رياضية توضح الموقع الدقيق للتسريبات أو جيوب الغاز أو حالات الخلل خلال مرور الكرة داخل الأنابيب. وتسير الكرة داخل أنابيب المياه بسرعة تصل إلى أكثر من 3 كيلومترات في الساعة، أي إنه يمكنها فحص أكثر من 35 كيلومتراً من الأنابيب في اليوم الواحد دون التأثير على تدفق المياه."

يذكر أن الهيئة حققت نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز