شرطة دبي تتلقى 108 آلاف بلاغ عبر خدمة «عين الشرطة» خلال 5 سنوات

المصدر: دبي ــ نورا الأمير

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم نتائج خدمة عين الشرطة للإبلاغ عن التجاوزات الجنائية والقانونية والظواهر السلبية بعد مرور خمس سنوات على تدشينها، حيث بلغت 108100 بلاغ جنائي ومروري بإجمالي 61287 بلاغاً جنائياً و46813 بلاغاً مرورياً.

وقال اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الادارة العامة للعمليات إن هناك ارتفاعاً في الوعي والمسؤولية المجتمعية ما أدى إلى ارتفاع في اعداد المستخدمين، موضحاً أن الشخص المبلغ محمي ولا يطلب منه بيانات شخصية وما عليه سوى تقديم ملاحظته او معلومته.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور أن عين الشرطة اسهمت في تطويق بعض السلوكيات المرورية كالتهور في القيادة بالمناطق البرية او التجمع في مناطق سقوط الأمطار.

يذكر أن خدمة «عين الشرطة» تُمكن مستخدمي تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل معها للإبلاغ عن أية تجاوزات أو سلوك أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون ليكون جميع أفراد المجتمع مسؤولين في الحفاظ على سلامته وأمنه، وهناك سهولة في استخدام خدمة «عين الشرطة» عبر التطبيق الذكي، حيث يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، كما يمكن لمستخدم هذه الخدمة تحديد موقعه أو موقع الحدث.

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