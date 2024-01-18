الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة

المصدر: وام

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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإغاثية، والتي شملت الطرود الغذائية والخيام وكسوة الشتاء، على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت الهيئة بتفعيل المطابخ الخيرية لتقديم الوجبات المجانية للنازحين من قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 100 ألف و740 فرداً في محافظات رفح وخان يونس والوسطى.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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