تركيب 60 % من كاشفات الدخان بمنازل المشمولين بنظام «حصنتك» بدبي

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أعلن اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، عن الانتهاء من تركيب 60 % من كاشفات الدخان بمنازل المواطنين المشمولين ضمن نظام «حصنتك بدبي»، مؤكداً العمل على الانتهاء من استكمال تركيب الكاشفات فيها قبل نهاية العام الجاري.

وقال اللواء المطوع في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة الـ25 من معرض إنترسك، المعرض العالمي الرائد في مجال خدمات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، والذي يختتم فعالياته اليوم وحمل شعار «ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية»، أن حكومة دبي خصصت أكثر من 30 مليون درهم لتركيب كاشفات الدخان في المنازل.

ودعا الجمهور إلى الالتزام بتركيب كاشفات الدخان التي باتت إلزامية، مشيراً إلى أن الإدارة وفرت أجهزة ذات كفاءة عالية وبأسعار تنافسية تتراوح بين 1800 إلى 2200 درهم لـ11 كاشف دخان في المنزل من ثلاث شركات معتمدة.

وتابع: تم إدراج الشركات المعتمدة على الموقع الإلكتروني للدفاع المدني في دبي؛ للتسهيل على الراغبين بالاشتراك في نظام حصنتك بدبي للاستفادة من الخدمات بمجرد الولوج إلى الموقع الإلكتروني، والدخول والتسجيل، مؤكداً أن تلك الشركات المعتمدة تمنح ضماناً للأجهزة لمدة 10 سنوات.

وأوضح أن النظام يوظف قدرات مجموعة من التقنيات الذكية المتطورة لتوفير مراقبة المنازل السكنية والمنشآت التجارية ضمن منظومة إنذار تنبه الموجودين في المنزل عند حدوث الحريق وفي الحالات الطارئة.

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