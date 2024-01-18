كولومبيا: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ساهم في ابتكارنا استراتيجيات جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دولة كولومبيا مشاركتها بثلاثة فرق «سوات» تكتيكية في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 الذي سيعقد في الثالث من فبراير المُقبل في مدينة الروية بإمارة دبي.

وحول المشاركة، أكد الرائد ماريو أندريس دياز دوران، رئيس مجموعة العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة الوطنية الكولومبية، أن المشاركات السابقة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ساهمت في ابتكار فرق «سوات» في كولومبيا لاستراتيجيات جديدة في مجال العمليات زادت من فعالية وكفاءة أداء الأفراد للمهام.

وأكد جاهزية الفرق الثلاثة للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، لافتاً إلى أن المشاركة في ذلك التحدي ستسمح لفرق الشرطة الوطنية الكولومبية بالحصول والاستفادة من الرؤى العالمية الخاصة بالاستراتيجيات التكتيكية العملياتية المُختلفة التي تستخدمها الدول المشاركة في التحدي.

وأردف بأن ذلك سيضمن قيام الفرق التكتيكية لدينا بتوليد تقنيات جديدة مستقبلاً يتم تنفيذها في كولومبيا، لوضعها في مواجهة الجريمة، وخاصة التعامل مع العناصر الإرهابية والكيانات التي صنفتها منظمة الإنتربول على أنها شديدة الخطورة بما يساهم في ضمان التعايش والأمن والرخاء والازدهار، والمجتمعات السلمية.

وحول الصفات التي يجب أن تمتلكها فرق التدخل السريع، أوضح الرائد ماريو دوران: «يجب أن يكون لدى فريق سوات، تقنيات وتكتيكات مُتخصصة للتعامل مع مختلفة المواقف المُعقدة، والمحددة التي تتطلب استجابة سريعة وفعاّلة، ويتم تحقيق كل هذا من خلال مجموعة من المهارات».

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