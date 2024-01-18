مائدة مستديرة تناقش دور مراكز البحث العلمي في نشر التسامح والسلام

المصدر: دافوس - البيان

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دعت مائدة بحثية مستديرة عقدها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع التحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاقيات العالمية، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي 2024، إلى تعزيز دور مراكز الفكر والبحث العلمي لنشر قيم التسامح والسلام في جميع أنحاء العالم.

وتمحورت مناقشات المائدة التي عقدت في دافوس بسويسرا، تحت عنوان «من أجل ترسيخ التسامح والسلام العالمي.. رؤى فكرية»، وشارك فيها عدد من قادة المراكز البحثية والفكرية العالمية، حول دور التسامح والسلام في تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية تعزيزهما على المستوى العالمي، والدور المحوري للتعليم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش كأساس لبناء مجتمعات يسودها السلام والتفاهم، خاصة في ظل تنامي مشاعر الكراهية وعدم التسامح التي تشهدها بعض مناطق العالم.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز: نؤمن بأن التسامح والسلام هما أساس التنمية المستدامة، وهما ضروريان لخلق عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مشيراً إلى أن وجود تريندز في دافوس حيث المنتدى الأكبر والأشهر عالمياً يهدف إلى مد جسور التعاون وطرح رؤى بحثية فعالة من أجل التسامح والسلام، وتسليط الضوء على أهمية هذه القضايا.

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