قائد سرب طائرات يستعرض أفكاره حول الثقة والامتنان

المصدر: دبي- البيان

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أبهر غريغ وولدريدج القائد السابق لسرب الطائرات الاستعراضية الأمريكية «ذا بلو آينجلز» الحضور بخطابه الرئيسي «الثقة وثقافة الامتنان في الأعمال التجارية» خلال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، حيث جمع الحدث الخبراء والمهنيين لتبادل الخبرات والرؤى حول ممارسات إدارة المشاريع.

في عرضه التقديمي الجذاب، شارك وولدريدج خبرته الثرية في القيادة والتميز التي اكتسبها من فترة عمله مع بلو آينجلز، وشدد على الدور المحوري للثقة في الأعمال التجارية، مؤكداً أنها نتيجة مباشرة للتنفيذ الدقيق، والأداء المتسق، وزراعة ثقافة التحسين المستمر.

وأكد حاجة الشركات إلى غرس عادات الوضوح والمواءمة والعمل الجماعي ورعاية ثقافة التميز عالية الأداء داخل مؤسساتهم.

وفي معرض تناوله للتحدي المشترك الذي تواجهه العديد من الشركات، سلط وولدريدج الضوء على النضال من أجل تحقيق النتائج والفوائد بسبب الافتقار إلى الثقة والمساءلة والاتساق في عملهم. وشدد على أن الثقة تتآكل عندما تكون هناك ندرة في القياس، مما يجعل من الصعب تحقيق النتائج المثلى.

وقدم مفهوم استخلاص المعلومات باعتباره «خلطة سرية» تقضي على الخوف داخل مكان العمل، على الرغم من أن عملية استخلاص المعلومات تستغرق ضعف مدة الرحلة نفسها.

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