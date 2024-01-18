«أجمل شتاء في العالم» توفر باقة واسعة من الخيارات السياحية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكدت فاطمة عبد الرحمن، مديرة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد، أن حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الرابعة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تحت شعار «قصص لا تنسى»، تسهم في تعزيز المنظومة السياحية المتكاملة على مستوى دولة الإمارات، وتوفر باقة واسعة من الخيارات السياحية.

وقالت إن الحملة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تسليط الضوء على مقومات الجذب التي توفرها دولة الإمارات لزوارها، وإبراز قيم الضيافة التي تتميز بها الدولة وترحيبها بالجميع.

وأَضافت: تواصل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئات السياحية في الدولة، لإنجاح النسخة الرابعة من الحملة وتحقيق الأهداف المرسومة للقطاع السياحي في الإمارات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رئيسية في العالم.

استثمارات سياحية

وأشارت فاطمة عبد الرحمن إلى أن الحملة، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، تتيح العديد من العروض التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق جميع الزوار والسياح، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن دولة الإمارات.

وأكدت مديرة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد أن الحملة أسهمت خلال النسخ الثلاث الماضية في رفع نسب الإشغال الفندقي في دولة الإمارات وزيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات السياحية، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من الحملة حققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية.

وأعربت عن ثقتها في تحقيق إنجازات جديدة في الدورة الرابعة من الحملة، من حيث معدل الإقبال على الوجهات السياحية من الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

ودعت فاطمة عبد الرحمن جميع أفراد المجتمع الإماراتي والزوار إلى الاستمتاع بالنسخة الجديدة لحملة أجمل شتاء في العالم، والمقومات الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات من بنى تحتية وتنوع واسع في طيف الوجهات السياحية والمراكز الترفيهية والثقافية والمهرجانات الجاذبة في كل إمارة.

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