تفاهم بين «تنمية المجتمع» ومؤسسة سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مذكرة تفاهم وتعاون، مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، في مقر الدائرة، بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية وتبادل الخبرات في رصد ودراسة الظواهر المجتمعية، بما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.

ابتكار

وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: تعمل دائرة تنمية المجتمع على تعزيز قطاع اجتماعي رائد وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي مذكرة التفاهم مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تمكين فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسسة.

من جانبها أكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، أهمية مذكرة التفاهم بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة القاسمي، مضيفة أن هذا التعاون يعكس التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي من خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار.

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