تعاون بين «الموانئ والجمارك» و«صحة دبي» لمكافحة الأمراض السارية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة بدبي، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة على متن السفن في إمارة دبي.

وارتكزت المذكرة على بناء علاقة تعاون مشتركة في تنظيم الخدمات الصحية بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الصحية ومكافحة الأمراض السارية على متن السفن القادمة إلى دبي.

وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن التعاون يعكس التزام المؤسسة بتعزيز جودة الخدمات الصحية على متن السفن في إمارة دبي، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز بحري متقدم يلتزم بتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية في القطاع البحري.

وقال: من خلال هذه المذكرة سنتعاون مع هيئة الصحة بدبي في إجراء التفتيش الدوري على السفن والإخطار عن وجود أي مخالفات صحية ومراقبة الأمراض السارية على متن السفن، وإصدار شهادة عدم الممانعة لدخول السفن التي تحمل حالات مرضية إلى الموانئ.

وذلك وفقاً للإجراءات والسياسات المعمول بها بعد التنسيق مع هيئة الصحة. وتابع: كما سنلتزم بالتنسيق مع مشغلي الموانئ لتوفير جميع أنواع الدعم اللوجستي لموظفي هيئة الصحة بدبي وذلك لتحقيق التعاون المرجو من خلال هذه المذكرة.

من جانبه، أكد الدكتور رمضان البلوشي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، أنه من خلال هذه الشراكة سنقوم بتعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، مع الالتزام الكامل بأحكام وتشريعات الطرفين، وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات الضرورية لتحقيق أهداف هذه الشراكة.

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