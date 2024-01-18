اللجنة الطبية في «صحة دبي» تتلقى 75.8 ألف طلب في عامين

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تلقت اللجنة الطبية بهيئة الصحة في دبي 75 ألفاً و818 طلباً خلال عامين، بينما تضمنت النسخة الثانية للدليل الإرشادي الذي أصدرته أخيراً.

والذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين، بعد إجراء التحديثات اللازمة واعتماده من اللجان الطبية على مستوى الدولة، تسجيل 33 ألفاً و818 طلباً تم استقبالها خلال عام 2022، منها 1311 طلب إصدار تصريح «تظليل زجاج المركبات» لأسباب صحية بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، بينما بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها اللجنة العام الماضي 42 ألف طلب.

اشتراطات

ويتضمن الفصل الثامن من الدليل الحالات المرضية التي تستوجب إصدار تصريح «تظليل زجاج المركبات» لأسباب صحية، منها بعض أمراض وجراحة العيون.

حيث انقسم نوع التصريح إلى دائم ومؤقت حسب الحالة، وتضمنت الأمراض التي تستوجب التصريح بنسب استثنائية أمراض وجراحة العيون مثل غياب القزحية الولادي والمكتسب وفق تفاعل الحدقة الأساسي والمكتسب، والتهاب العنبة الناكس المزمن، أو الاندفاع بسبب حساسية الضوء، وزرع القرنية والبهاق العيني وبعض الحالات الأخرى، وكذا الأمراض الجلدية ممن لديهم تقارير تثبت إصابتهم بسرطان الجلد أو جفاف الجلد الاصطباغي أو الصدفية أو متلازمة بلوم، أو التهاب الجلد الوراثي أو التهاب الجلد الضوئي وغيره من الحالات.

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