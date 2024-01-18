انتخاب محمد الحمادي رئيساً لاتحاد الصحفيين الخليجيين

المصدر: المنامة - وام

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انتخب أعضاء اتحاد الصحفيين الخليجيين محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، رئيساً للاتحاد الذي يتخذ من البحرين مقراً دائماً له.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء اتحاد الصحفيين الخليجيين في البحرين عقب إتمام مرحلة التأسيس والإطلاق الرسمي للاتحاد، الذي يضم في عضويته الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

شكر

وتقدم الحمادي ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة التي تولي جل اهتمامها لدعم الصحفيين والعمل الصحفي في الدولة، بما يعزز التعاون الإعلامي بين الإمارات وأشقائها في منطقة الخليج، بالإضافة إلى تعزيز العمل ومواصلة العطاء عبر جمعية الصحفيين الإماراتية، والتي تتلقى كل الدعم لمواصلة مهامها الوطنية.

كما تقدم الحمادي، بالشكر لمملكة البحرين قيادة وشعباً وإلى جمعية الصحفيين البحرينية للجهود التي بذلتها لاستضافة وإنجاح أعمال واجتماعات الاتحاد.

وشكر الحمادي رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية الخليجية على الثقة الغالية باختياره أول رئيس لاتحاد الصحفيين الخليجيين، والذي يشكل مرحلة جديدة من التعاون البناء والشراكة الفاعلة للمساهمة في الارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي، بما يعزز الدور الفاعل لقطاع الإعلام باعتباره قطاعاً حيوياً ومؤثراً.

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