مناقشة الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2024 جلسة حملت عنوان «الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع»، التي أدارتها سارة كوكر، العضو المنتدب في أمبليفاي لخدمات إدارة المشاريع، واستضافت فيها جينيفر ثارب، عضو مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع «بي إم آي».

وقالت جينيفر ثارب: «يعد المنتدى مناسبة سنوية نحرص على المشاركة فيها لنتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والإنجازات في مجال إدارة المشاريع في عدد من البلدان والمدن الآخذة في التطور والنمو في أنحاء مختلفة من العالم، ومنها دبي، المدينة النابضة بالحياة التي تشهد نمواً مذهلاً ومتسارعاً في جميع المجالات، ومنها المجال العمراني، وأبرز مثال على ذلك جسر إنفينيتي، اللافت في تصميمه».

وعن دور التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشاريع مثل الذكاء الاصطناعي، أوضحت ثارب أن للتقنيات الحديثة فائقة التطور دوراً أساسياً ومحورياً في هذا المجال، إلا أنه من الصعب الآن التنبؤ بالدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع بالنظر للتجارب الكثيرة الجارية حالياً لتطوير هذه التقنية.

وختمت جينيفر ثارب حديثها قائلة: «ينبغي أن يتركز عملنا، بصفتنا مديري مشاريع، على تقديم كل ما هو جديد للعالم، وألا نغفل عن تحقيق أهداف الاستدامة التي لن تتحقق ما لم تتكامل مع العناصر والعوامل الأخرى لنجاح إدارة مختلف أنواع المشاريع العمرانية والتقنية والخدمية وغيرها من المشاريع الأخرى التي تسهم في تحقيق العيش الرغيد للناس في مختلف أنحاء العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز