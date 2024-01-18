محمد العبار: الانتهاء من تصميم برج «دبي كريك»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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كشف محمد العبار مؤسس «إعمار ونون» عن الانتهاء من تصميم برج خور دبي «دبي كريك»، بتصميم رائع سيكمل مع برج خليفة جمال مدينة دبي.

مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تنفيذ المشروع وبيع الوحدات السكنية قريباً.

دور العمارة

وأشاد العبار برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبعد نظره في إدارة المشاريع، لافتاً إلى أن فكر سموه يجب أن يدرّس في أعرق الجامعات، «فمنظوره في إدارة المشاريع والأزمات يشار له بالبنان».

وناقش العبار خلال كلمته في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع «دور العمارة المميزة في مدن المستقبل»، والتجربة الرائدة لإمارة دبي من ناحية مواجهة التحديات ووضع الخطط الاستراتيجية وصولاً إلى النتائج الملموسة والمتمثلة في السمعة العالمية والعوائد الاقتصادية، بالإضافة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز الإنجازات المعمارية في إمارة دبي ومن أهمها برج خليفة ودبي مول.

برج خليفة

وأوضح أن العمارة المميزة مثيرة للاهتمام، وفيما يخص تجربة إمارة دبي منذ البداية «كان هناك حذر وصرامة في التعلم من تجارب المدن الأخرى، وإمارة دبي محظوظة بفريق العمل الذي نفذ مهامه باجتهاد على تحقيق الرؤية، لافتاً إلى أن الفريق نجح في إنشاء أطول برج في العالم «برج خليفة» الذي تميّز بجمال العمارة والتصميم.

دور

وتطرق العبار إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى الإيجابي عن معالم العمارة التي تتميز بالذوق والحداثة، حيث أصبح الجميع ومن مختلف دول العالم يشيد بأسلوب الحياة والتطور المتواصل الذي تشهده الإمارة وانعكاس هذا الأسلوب على السكان والزوار.

لا مستحيل

من جانب آخر، قال العبار أثناء حديثه مع الحضور: «يوجد الكثير من المعاني التي يمكن أن نتعلمها ونأخذها من تجربة إمارة دبي أهمها أنه لا يوجد مستحيل، ويتجسد هذا المعنى عندما بدأت فكرة بناء أطول برج في العالم والتغلب على مخاوف كثيرة منها توفير وسائل السلامة والتحقق من كفاءة البناء».

وأوضح أن العمارة في دبي تمتلك مقومات مهمة أبرزها الذوق الجيد باعتبار العمارة فناً رائعاً، بالإضافة لحرص الجميع على العمل بشغف لتوفير إدارة ناجحة للعمارة ومواصلة التقدم والتنمية.

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