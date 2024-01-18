استعراض قوة الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل الصناعات

المصدر: دبي- البيان

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شهد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع جلسة رئيسة تحدث فيها بن رويس، مدير خدمات الذكاء الاصطناعي «جوجل كلاود»، تناولت التكامل الديناميكي بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية ودورها في تشكيل مستقبل الصناعات.

وسلط رويس خلال الجلسة الضوء على التأثيرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات على إدارة المشاريع، مؤكداً على إنشاء نظام قوي من جميع هذه المكونات سوف يدفع عجلة التقدم في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والتصنيع، وغيرها. واعترافاً بالدور الحاسم للبيانات، أكد رويس كذلك أن التعامل مع البيانات بجدية يعتبر أمراً محورياً في اتخاذ القرار وحل المشاكل والتميز التشغيلي، كما سلط الضوء على الميزة التحويلية التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وناقش قدرتها على تعزيز الرؤى وعمليات صنع القرار وتشجيع الابتكار في مجالات متنوعة.

وأشار بن رويس إلى أهمية التجانس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، وقدراته الابتكارية في تعزيز مكانة الشركات، مما يمكنها من تحقيق النجاح المستدام في المشهد التكنولوجي السريع المتطور، وقال: «إن البيئة المنظمة للشركات الضخمة للمؤسسات الكبيرة تنطوي على بيانات تتصرف بشكل أفضل، حيث تسهم في تسهيل عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليلها بكفاءة عالية، كما تسهم الأفكار التي تمت مشاركتها خلال هذه الجلسة بشكل كبير في فهم الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تشكيل مستقبل مختلف الصناعات».

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