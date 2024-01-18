صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع سفراء الكويت ومصر والعراق

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت، وشريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاءات، أكد معالي صقر غباش على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات ودولهم، وعلى دور البعثات الدبلوماسية في توطيد العلاقات الثنائية.

وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي كبرلمان يسعى دائماً لأن يواكب التطور في العلاقة الثنائية الرسمية، والدفع بها لتشمل جميع المجالات.

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