نورة الكعبي: القيادة الرشيدة حريصة على تمكين المرأة ودعم دورها في صنع القرار

المصدر: دبي - وام

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أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، أن الإنجازات الشاملة والمتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية، تعد ترجمة عملية للرؤية التي سارت عليها الدولة بدعم من المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهما الله، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعم تلك المسيرة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات.

وأشارت معاليها إلى أن المكانة المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال العمل الدبلوماسي، تعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة ودعم دورها في صنع القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة طاولة مستديرة حول المرأة في الدبلوماسية، نظمتها سفارة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة ومؤسسة فكر، في مكتبة فكر في دبي، بحضور عدد من السفيرات والمبعوثات الدبلوماسيات لدى الدولة.

وتناولت الجلسة سبل تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسي، والمساواة بين الجنسين في مجالات إدارة السياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

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