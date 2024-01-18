311 مشاركاً سجلوا في مسابقة «مؤذن الفريج»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن عدد المشاركات في مسابقة «مؤذن الفريج» والتي بلغت 311 مشاركة.

كما بلغ عدد الفيديوهات التي تم تسجيلها وتصويرها 120 مقطع فيديو حتى الآن، إذ سيتم اختيار مؤذن فائز واحد لكل فريج.

وأطلقت الدائرة مبادرة «مؤذن الفريج» من منطلق تعزيز ثقافة الوعي الديني لدى المجتمع ولا سيما الأسرة، ورسم علاقة وثيقة بين الأسرة والمسجد، إذ تستقطب المبادرة أبناء مناطق دبي من الصغار، لاختيار أفضل الأصوات لرفع الأذان، وذلك بتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا مؤذني الفرجان في إمارة دبي في المستقبل.

وأوضح جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن هذه المبادرة تدور فكرتها في تعزيز الهوية الإماراتية وتنمية الوازع الديني لدى أبنائنا الصغار.

وتبدأ المسابقة باستقطاب أبناء مناطق وأحياء مدينة دبي من الصغار من عمر (6 إلى 16 عاماً) لتدريب الأبناء على تأدية الأذان بالطريقة الصحيحة، ويتم التنفيذ بتصوير مقطع كامل بالأذان، بعد صلاة العصر و20 دقيقة بحضور ولي الأمر، ومن دون استخدام أي برامج لتحسين الصوت.

وتابع: يتم رفع المقطع على بريد خاص بالمسابقة، ثم تقوم اللجنة المحكمة باختيار ممثل واحد عن كل حي (فريج) ثم إقامة مسابقة يتم التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أفضل الأصوات (الفائز) عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ثم الإعلان عن الفائز واختيار (مؤذن الفريج).

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