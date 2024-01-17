"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تشارك في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي على هامش دافوس

المصدر: وام

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شاركت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي، الذي عقد ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، بحضور سعادة سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وتأتي مشاركة المؤسسة في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي امتداداً لشراكة طويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث وقع الجانبان ضمن فعاليات منتدى دافوس في مايو 2022 اتفاق تعاون لتأسيس "المنصة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي"، للمساهمة في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم، كما جعل الاتفاق من دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي لمراكز الابتكار الغذائي، إضافة إلى الاجتماع الأول لشبكة مبتكري الغذاء في عام 2024.

وقال سعادة سعيد العطر، إن مؤسسة ”مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تعمل منذ إطلاقها في العام 2015، على تنفيذ برامج في عشرات البلدان لتوفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً، ودعم الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وخاصة في المجال الإنساني.

وأضاف :" مشاركة المؤسسة في اجتماع مراكز الابتكار الغذائي، تأتي في سياق جهودنا لترسيخ تعاوننا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وجميع المعنيين بتطوير النظم الغذائية ومكافحة الجوع في العالم، انطلاقاً من قناعاتنا بأن هذه اللقاءات تمنح الجميع الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار للوصول معاً إلى رؤى مشتركة حول أفضل الحلول لتعزيز الإنتاج المستدام للغذاء، وحماية الشرائح الضعيفة من مخاطر انعدام الأمن الغذائي".

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي الدولي المشترك في مجال الغذاء، وتبادل الخبرات لتطوير المنظومات المحلية لإنتاج الأغذية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهّل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وخاصة الهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع.

واستعرض الاجتماع تصميم مستقبل مستدام لإنتاج الغذاء باستخدام التكنولوجيا، مع توظيف التقنيات الذكية للتوسع في الزراعة العضوية والعمودية والمائية، من أجل تعزيز النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

كما ناقش الاجتماع توسيع وتسريع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، وتوفير الحلول التمويلية للارتقاء بالإنتاج الغذائي، وتعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي لأية متغيرات في المستقبل والمساهمة في إحداث التحولات الإيجابية المنشودة للقطاع عالمياً.

وتضم مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني ضمن خمسة محاور رئيسية، هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

يذكر أن حجم إنفاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بلغ 1.4 مليار درهم خلال عام 2022 استفاد منها 102 مليون شخص في 100 دولة حول العالم.

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