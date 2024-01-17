مدينة إكسبو دبي تحتضن النسخة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 1 مارس المقبل

المصدر: دبي _ البيان

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تنطلق النسخة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 2024 في مدينة إكسبو دبي في الأول من شهر مارس المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام مليئة بالشغف والتجربة لعشاق ومحبي السيارات والدراجات النارية وهواة التعديل والمسابقات المتنوعة على حلبات الاستعراض والسباق أو في قاعات العرض والردهة الحمراء.



وأعلنت اللجنة المنظمة لمعرض كاستم شو الإمارات عن بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الجديدة والمرتقبة، حيث أكد جمال صالح بن لاحج رئيس اللجنة المنظمة للحدث أن النسخة التاسعة ستختلف جملة وتفصيلا عن باقي الدورات التي أقيمت سابقا، مشيرا إلى أن اختيار المكان أضاف عدة مكاسب ظهرت مع نجاح النسخة الثامنة العام الماضي حيث شهدت زيادة عدد الزائرين بنحو كبير مما شجعنا على الاستمرار.

وأضاف جمال بن لاحج أن المعرض يثبت نجاحه وتألقه عاما بعد اخر بفضل دعم قيادتنا الرشيدة واهتمام المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقدم الدعم والرعاية وكذلك التفاعل الإيجابي من قاعدتنا العريضة وجمهورنا الكبير المتمثل في محبي هوايات السيارات والدراجات النارية والذين أسهموا بإبداعهم في هذا النجاح واستمرار الحدث.



مبادرة

وكشف رئيس اللجنة المنظمة للدورة التاسعة من معرض كاستم شو الإمارات 2024 أن اللجنة المنظمة حرصت على فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة من الشركات وأصحاب المشاريع الخاصة، مشيراً إلى أن اللجنة قررت منح الأندية الوطنية مواقع خاصة تشجيعا للمشاركة وإبراز دورها في رعاية وتنظيم الفعاليات لمحبي هذه الهوايات.

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