محمد الشرقي يطلع على الخطط الاستراتيجية لـ «الفجيرة للثقافة والإعلام»

المصدر: الفجيرة - وام

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسات الإعلامية في دعم منظومة العمل الإعلامي في الدولة، والمساهمة في رفد قطاع الثقافة وتعزيز مكانته عبر ترسيخ عناصر القيم الاجتماعية والهوية الوطنية والإرث الثقافي الغنيّ التي تزخر بها إمارة الفجيرة خاصة، ودولة الإمارات عامة، والتعريف به عالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

متطلبات الإعلام

وأشار سموه خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات الإعلام والثقافة ومتابعة سموّه لسير العمل في مؤسساتها ذات العلاقة، بهدف دعم رؤية وتوجّهات الدولة في قطاع الثقافة والإعلام والنهوض بمؤشراتها التنافسية على جميع المستويات.

واطّلع سموه على الخطط الاستراتيجية للهيئة خلال العام 2024، ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال العمل الإعلامي والثقافي في الإمارة. ووجّه سموّه، بمواصلة الجهود التي ترتقي بالعمل الإعلامي والثقافة، وتدعم تطورهما وتخدم أهدافهما على جميع المستويات.

شكر وتقدير

وتقدّم ناصر اليماحي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لمتابعة سموّه ودعمه الدائم لعمل الهيئة ومشاريعها. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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