الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي يعكس رؤية الإمارات المستقبلية

المصدر: دافوس – البيان

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عُقدت في جناح الإمارات بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2024»، جلسة تحت عنوان «تعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة البروفيسور أميت جوشي، أستاذ الذكاء الاصطناعي واستراتيجية التحليل والتسويق بالمعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، الذي أكد أن استثمار الإمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي يعكس جهودها المتواصلة لخلق البيئة المناسبة والإطار الداعم لنمو هذه التقنية الواعدة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها في مختلف القطاعات.

وأوضح البروفيسور جوشي أن البيئة الحالية لدولة الإمارات تسمح لها بتحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع اعتماداً على ما أنجزته بالفعل على صعيدي الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات.

وأضاف البروفيسور جوشي: «يعكس استثمار الإمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي رؤيتها المستقبلية وفكرها الاستباقي الهادف إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنيات الواعدة، مشيراً إلى ضرورة تدريب القادة من القطاعين العام والخاص على أساسيات هذه العلوم، علاوة على التأكد من توفير البيئة المناسبة لإجراء التجارب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ظل إطار قوي ومحكم».

وركز جوشي على أهمية تدريب القادة في القطاعين العام والخاص على الاستفادة من أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عملية الابتكار بما يتطلب تبني نهج شامل، وذلك عبر تنظيم ورش العمل والتدريب المتخصص التي توفر فهماً أساسياً حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدراته، وتطبيقاته المحتملة.

وتسمح عملية تدريب القادة والمديرين بمواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. كما يشكل استقدام الخبراء العالميين في هذه التخصصات خطوة مهمة وحيوية لتبادل الخبرات وفهم أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وخلال المرحلة الماضية، تم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تتضمن ترسيخ مكانة الدولة كوجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر بناء منظومة متطورة للذكاء الاصطناعي بما يسمح بتبني هذه التقنيات في مجال خدمات المتعاملين، وتحسين مستوى المعيشة، ورفع مستوى الأداء الحكومي، إضافة إلى توفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة واللازمة لتصبح الدولة بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي.

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