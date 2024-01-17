رئيس داغستان يشيد بمبادرات الإمارات لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية

المصدر: محج قلعة - وام

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أشاد سيرجي اليموفيش ماليكوف، رئيس جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، بمبادرات دولة الإمارات في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقباله في محج قلعة لوفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الذي زار داغستان برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، وتم خلال اللقاء بحث تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات منها التعليم والثقافة والسياحة والاقتصاد والبيئة والزراعة والصحة والمجالات التنموية الأخرى، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة داغستان التربوية الحكومية.

وقال سيرجي اليموفيش ماليكوف إن جهود الإمارات تساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقق سبل الاستقرار وتمتين جسور التواصل الإنساني بين الشعوب، مشيداً كذلك بجهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال نشر المعرفة وتبني نهج الوسطية والاعتدال عبر برامجها العلمية ومناهجها الأكاديمية.

تواصل

ومن جانبه قال الدكتور خليفة الظاهري إن زيارة وفد الجامعة لجمهورية داغستان حققت العديد من النتائج الإيجابية التي ستعزز مستقبل العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمؤسسات الأكاديمية في داغستان.

مشيراً إلى أن الزيارة تجسد حرص الجامعة على فتح وتمهيد جسور التواصل الإنساني مع الشعوب، ونقل تجربة الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية والثقافية لها، وتطوير استراتيجيات عمل مشتركة تخدم قضايا السلام والتعايش والأخوة الإنسانية عالمياً. وكان الوفد قد قام بزيارة إلى مدينة دربنت التاريخية التي تعد مركز جمهورية داغستان الثقافي ومن أقدم الحضارات في العالم.

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