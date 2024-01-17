جواهر القاسمي تتفقد مؤسسات تعليمية وصحية وتنموية بمصر

المصدر: القاهرة - البيان

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زارت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»، جمهورية مصر العربية.

والتقت سموها خلال الزيارة عدداً من المؤسسات التعليمية والصحية والتنموية التي تعمل مع «مؤسسة القلب الكبير»، وبحثت معها الخطط المستقبلية اللازمة لتطويرها وتعزيز كفاءتها في خدمة أبناء المجتمع المصري.

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن مصر هي القلب النابض للعروبة وحضارتها، وأن شعب مصر مدرسة في الكرم والعطاء والأخوة، ويشهد لمصر عبر التاريخ وقفاتها الدائمة إلى جانب إخوتها في كل بلد عربي، وأن مشاريع «مؤسسة القلب الكبير» في مصر ثمرة من ثمار التعاضد الإماراتي المصري.

وفي حديثها أمام الكادر الطبي في مستشفى «أهل مصر للحروق»، الذي موّلته «مؤسسة القلب الكبير» بـ272 ألف دولار أمريكي «نحو 999 ألف درهم»، أكدت سموها أن الاحتضان المجتمعي والدعم النفسي الذي تمثله فكرة المستشفى ببرنامجه العلاجي، لا يقلان أهمية على العلاج الدوائي.

مشيرة إلى أن المرضى بشكل عام وضحايا الحروق بشكل خاص يحتاجون للشعور بالاحتواء والاهتمام والرعاية والدعم المعنوي والعاطفي لتمكينهم من الصمود أمام آلامهم واستكمال رحلة علاجهم. كما أوضحت سموها أن الدعم الذي قدمته «القلب الكبير» يعتبر متواضعاً أمام كرم وعطاء الشعب المصري، وأمام دفء قلوب المصريين التي تعتبر بحد ذاتها خير علاج وخير سند لأبناء الشعب المصري بشكل عام، والفئات المستفيدة من خدمات المستشفى بشكل خاص.

وخلال زيارتها لأقسام علاج المرضى في المستشفى، التقت سمو الشيخة جواهر القاسمي مجموعة من المصابين بالحروق والمتعافين منها، واستمعت إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

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