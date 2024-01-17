200 صانع قرار وخبير يشاركون في «يومكس وسيمتكس» 23 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنظِّم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، الدورة السادسة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2024» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2024»، في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمحلية ويستقطب ما يزيد عن 200 من كبار القادة وصناع القرار والخبراء، يناقشون على مدار عدد من الجلسات أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية بالإضافة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

وقال اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرضين إن فعاليات معرضي «يومكس وسيمتكس» شهدت منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015 تطورات نوعية على كافة الصعد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لبحث آخر التحضيرات والاستعدادات لإطلاق النسخة الأضخم من المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما والتي تنظم من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع.

تنمية

وأوضح الجابري أن الدورة الحالية للمعرضين تعد الأكبر والأضخم، والتي تعكس الأهمية المتزايدة للأنظمة غير المأهولة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة العديد من الوفود والبعثات الرسمية، حيث تم توجيه ما يزيد عن 245 دعوة رسمية للوفود الزائرة من جميع أنحاء العالم، كما وسيتضمن اليوم الأول إقامة حفل افتتاح يشارك فيه كبار المسؤولين والضيوف من داخل وخارج الدولة، والذي سيتم من خلاله استعراض التطور الكبير على صناعات الأنظمة غير المأهولة وريادة دولة الإمارات لهذه القطاعات الحيوية.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إن الدورة الحالية ستشهد إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لأدنيك.

وأضاف: سيتم إطلاق منصة جديدة للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ودعوة هذه الشركات لتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات للتنافس على جائزة (يومكس نكست جين للإبتكار)، بالإضافة لإطلاق برنامج الجلسات الحوارية اليومية للقطاع التجاري بمشاركة متحدثين من الشركات الرائدة في هذا القطاع.

وكشف الظاهري عن أن الدورة الحالية للمعرضين تستقطب مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15 % مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2022 لتصل إلى ما يزيد عن 30 ألف مترمربع كما يشارك في المعرضين ما يزيد عن 214 شركة عارضة وبنسبة نمو وصلت إلى 19 % مقارنة بالدورة السابقة إضافة إلى مشاركة أكثر من 35 دولة وبنسبة زيادة 30 % في عدد الدول المشاركة مقارنة مع الدورة الماضية.

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