وكيل وزارة الداخلية يزيح الستار عن لوحة «5 نجوم» بمركزي خدمة

المصدر: الشارقة- وام

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أزاح اللواء ركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، يرافقه العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة.

والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وسالم باليوحة مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الستار عن لوحة «5 نجوم» لمركزي الخدمة (مركز شرطة كلباء الشامل ومركز خدمات شرطة المنطقة الشرقية)، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأثنى وكيل الوزارة على جهود العاملين في هذين المركزين، مقدماً الشكر والتقدير لهم على عطائهم وجهودهم التي أسفرت عن هذا التميز، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهود للحفاظ على الريادة واستدامة مسيرة التحديث والتطوير.

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