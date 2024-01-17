600 ألف رسالة من «دفاع مدني دبي» لتوعية الجمهور بأسباب الحرائق

المصدر: دبي - نورا الأمير

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وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أكثر من 600 ألف رسالة توعية بـ180 لغة، تحت مظلة برنامجها «جاهزية الدفاع المدني الذكي بدبي».

وذلك لغايات رفع معدل التوعية والوقاية من الحرائق باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، وكشفت الإدارة عن اعتزامها تعميم البرنامج على مستوى الدولة وإطلاق رسائل توعوية تستهدف فئة أصحاب الهمم.

رقابة

وقال الدكتور الرائد عيسى أحمد المطوع، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: «تم استخدام الذكاء الاصطناعي و«الأفتار» في توجيه الرسائل التوعوية بأكثر من 180 لغة للنفاذ إلى كافة الجنسيات المقيمة في دبي»،

آلية

وأوضح أن برنامج جاهزية الدفاع المدني الذكي بدبي، والذي يعتمد في آلية عمله على منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام بيانات القاطنين في الإمارة وتحليلها، بالتعاون مع جهات عدة، يستهدف الجمهور برسائل فيديو يراعي فيها لغة المتلقي. وأشار إلى أن البرنامج يعمل على تحليل البيانات، حيث يتم توجيه الرسائل التوعوية حسب التوزيع الجغرافي للمواطنين والمقيمين.

تطوير

وكشف عن تطوير البرنامج الذي تم تدشينه في دبي العام الماضي سيتم تعميمه على باقي إمارات الدولة، منوهاً بإطلاق رسائل توعوية موجهة لفئة أصحاب الهمم؛ مستهدفة في الوقت الراهن أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية، وسيتم التعاون مع هيئة تنمية المجتمع وغيرها من الهيئات الحكومية.

طلبات

وأضاف: إن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تلقت طلبات عدد من الدول للاستفادة من البرنامج، حيث تم منحه لدولة جنوب إفريقيا ودولة أخرى في أمريكا، ويعتمد البرنامج على استخدام تكنولوجيا البيانات الضخمة من خلال ربطه مع الدوائر الحكومية، ومن ثم تحليل تلك البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ باحتمالية وقوع حوادث الحريق بناء على قاعدة بيانات الحوادث المشابهة التي حدثت في الإمارة على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

مساهمة

ويسهم البرنامج في الوقوف على مسببات الحريق لكل منطقة، حيث يقوم بإرسال مواد توعوية في صورة رسائل نصية قصيرة إلى القاطنين في تلك المناطق للتعريف بأكثر أسباب الحريق المحتملة بهدف حث الجمهور على ضرورة تجنبها بما يحول دون وقوع تلك الحوادث تأكيداً على النهج الاستباقي في معالجة المشكلات قبل وقوعها.

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