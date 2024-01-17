شرطة دبي تكرّم عيسى الفلاسي لإنقاذه حياة 8 صيادين

المصدر: دبي- البيان

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بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، كرّم اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، النوخذة عيسى محمد الفلاسي، لحسن تصرفه وسرعة استجابته التي أسهمت في إنقاذ حياة 8 صيادين من الغرق، بعد انقلاب مركبهم في البحر خلال رحلة صيد كانوا يقومون بها.

وحضر التكريم العميد حميد السويدي نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد الدكتور أحمد المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد جمعة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء أحمد رفيع على حسن وسرعة تصرف النوخذة عيسى الفلاسي التي ساهمت في إنقاذ حياة 8 صيادين، مشيراً إلى أن حياة الناس تعتبر هامة جداً وسرعة التصرف والتدخل والاستجابة السريعة من قبل النوخذة كان لها أثر كبير في إنقاذ حياة الصيادين في وقت حرج وهام.

من جانبه، تقدم النوخذة الفلاسي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على تكريمها له، مؤكداً أن ما قام به هو من واجبه الإنساني ودوره كمواطن في مجتمع دولة الإمارات في المبادرة من أجل تقديم كل ما أمكنه من عون للناس، مُقدماً نصحه إلى كافة الراغبين في الخروج في رحلات صيد أو حتى النزهة أن يتخذوا كافة إجراءات واشتراطات السلامة اللازمة حرصاً على حياتهم.

وكان النوخذة الفلاسي في رحلة صيد ولاحظ شخصاً على مسافة بعيدة تحمله أمواج البحر، فتوجه إليه على الفور ليتفاجأ بعد إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له بأن هناك 9 أشخاص آخرين كانوا برفقته على متن القارب ويحتاجون للمساعدة، فبدأ بعملية بحث عنهم وإنقاذهم حتى تمكن من نجدة 8 أشخاص «جميعهم صيادين» لكن تعذر إنقاذ شخصين كانا قد فارقا الحياة قبل الوصول إليهما.

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