تركيا تشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد فريق العمليات الخاصة في جمهورية تركيا أن الفريق جاهز للمشاركة الأولى له في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، الذي سيعقد في الثالث من فبراير المقبل في ميدان الروية بدبي، مشيراً إلى أن المشاركة الأولى له في المنافسات الدولية تعد أمراً بالغ الأهمية، لإظهار مهارات الفريق، والتعلم من فرق النخبة الأخرى في «سوات»، واكتساب الخبرة في الخدمات، التي يقدمها داخلياً وخارجياً.

وأوضح الفريق أن الدوافع الرئيسية بالنسبة له للمشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تتمثل في أن تكون لديه فرصة للتنافس مع نخب «سوات» حول العالم، مبيناً أن المسابقة التي لفتت أنظار الفريق من ضمن المنافسات الخمس في التحدي تتمثل في «تحدي الإنقاذ»، إلى جانب كافة المسابقات، التي تتواءم مع المهام والخدمات، التي يقوم بها الفريق المتخصص في عمليات «سوات».

وقال الفريق إنه يعمل منذ حوالي 6 أشهر على الاستعداد لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وإنه شارك 500 عنصر في المنافسة فيما بينهم من مختلف الإدارات الشرطية وصولاً إلى اختيار 18 ضابطاً من النخبة للمشاركة في التحدي، وتم تدريبهم جيداً بدنياً وتكتيكياً وعقلياً حتى الآن.

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