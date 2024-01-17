141 مبادرة مجتمعية نفذتها هيئة النقل في عجمان خلال 2023

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن تنفيذ 141 مبادرة خلال العام 2023، تنوعت أجندة المبادرات التي وضعتها الهيئة مع بداية العام لتتضمن مبادرات للأيام الرسمية ومبادرات خارجية وداخلية وتستهدف مختلف الفئات المجتمعية وذلك لكي تتوافق مع استراتيجية الهيئة.

وأكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن الهيئة تحرص على أن تكون حاضرة بشكل فعال في كل المناسبات والفعاليات الدولية والعالمية وذلك لوضع بصمة لها في كل المحافل المحلية والعالمية، من خلال وضع آليات وخطط تتناسب مع الأحداث وتسهم في تضافر جهود الموظفين بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

ونفذت الهيئة فعالياتها ومبادراتها المجتمعية باستهداف أفراد المجتمع والموظفين، وتمثلت في 67 مبادرة داخلية للعاملين في الهيئة و74 مبادرة خارجية بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، وشملت المبادرات العديد من المجالات منها المجال الإعلامي والمجتمعي والرياضي والمحلي والعالمي.

ومن أبرز المبادرات الداخلية مبادرة «ساعة معرفة»، والتي تستهدف نقل المعرفة بين الموظفين والتي أطلقتها الهيئة في عام 2023 للمساهمة في توعية الموظفين بمستجدات الأعمال، وتم إنجاز 5 ورش لمبادرة ساعة المعرفة شارك فيها المدير العام والمديرون التنفيذيون وعدد من الموظفين، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار منها «قهوة وفكرة» وكرة الإبداع ووعود الإمارات وإطلاق ركن الابتكار في الهيئة، أما بالنسبة للمناسبات العالمية منها يوم الأم ويوم المرأة والشباب.

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