«ايدج» تعلن توسعة قاعدة «سييات» التصنيعية في البرازيل

المصدر: أبوظبي- البيان

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بعد استحواذها على حصة تبلغ 50 % في شركة «سييات» البرازيلية المختصة بالأسلحة الذكية والأنظمة فائقة التقنية، أعلنت «ايدج»؛ إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، عن تطورات هائلة في نمو الشركة خلال العامين المقبلين.

وبدعم من مجموعة ايدج، من المقرر أن توسع «سييات»، مقرها الرئيسي وقاعدتها التصنيعية في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، والواقعة في ولاية ساو باولو، من 1000 متر مربع إلى حوالي 7000 متر مربع، وذلك بهدف استيعاب مكاتب إدارية وهندسية جديدة، إلى جانب عدد من المختبرات ومرافق الإنتاج.

كما ستضاعف الشركة العدد الإجمالي لفريق العمل إلى 200 موظف بدوام كامل من ذوي المؤهلات العالية، ومن جهة أخرى، يتوقع أن توفر التوسعة المذكورة ما يفوق 600 وظيفة إضافية جديدة غير مباشرة لدى الشركاء والموردين ضمن قطاع التكنولوجيا الفائقة، مما يسهم في تطوير مجموعة المواهب والمهارات المحلية.

وقبل الاستحواذ على «سييات» في سبتمبر من عام 2023، وقّعت مجموعة «إيدج» اتفاقية تطوير مشترك مع البحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة المضادة للسفن بعيدة المدى، ضمن البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن «MANSUP»، والذي تُوفر «سييات» له أنظمة التوجيه والملاحة والتحكّم والقياس عن بعد.

من جهته، قال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»: «تُمثل توسعة مرافق «سييات» في ساو خوسيه دوس كامبوس شهادة دامغة على الدور المحوري الذي تُؤديه إيدجفي دعم نمو الشركة.

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