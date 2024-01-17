خدمات إسكانية استباقية وسياسات مرنة لإسعاد المواطنين

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جودة الحياة وملف الإسكان وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة أهمية قصوى، ويحرص سموه على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري لهم، بما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة، التي تحرص دولة الإمارات وحكومة دبي على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.

وتترجم رؤية سموه هذه الأهمية من خلال إطلاق العديد من المبادرات ومشاريع الإسكان والخدمات الاجتماعية التي تأتي في صدارة الأولويات الحكومية لتوفير كافة احتياجات الفرد والأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة والسياسات المرنة، لتحقيق سعادة أبناء الوطن.

وفي هذا السياق، جاءت توجيهات سموه بإطلاق مركز إسكان دبي المتكامل، وذلك ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها سموه، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، ويهدف هذا المركز إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين، وهذا ديدن حكومة دبي التي لا توفر جهداً في تسخير جميع الإمكانات لإسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويبدأ المركز اعتباراً من الشهر المقبل تقديم خدماته التي تجمع 4 دوائر معنية وشريكين من القطاع الخاص في مكان واحد لتوفير 54 خدمة يحتاجها المواطن في كافة مراحل البناء، وهو ما يترجم هدف أجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها في تعزيز الاستقرار الأسري والارتقاء بجودة الحياة، بما يعزز من تماسك المجتمع وسعادة الأسر المواطنة.

وينسجم هذا المركز مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي أسهمت في تحقيق دبي نجاحات كبيرة في إطار استراتيجية تطوير العمل الحكومي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تضع راحة الناس وسعادتهم في قمة الأولويات، حيث تواصل الإمارة تحديث مفاهيم وقدرات العمل الحكومي بتوظيف أحدث التقنيات ووفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة وعالية الجودة.

حياة كريمة

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الدعم الاجتماعي لضمان تحقيق هذه الغاية، إذ يقول سموه: «الحياة الكريمة لأبناء الإمارات هي الهدف الأسمى الذي تتضافر جهود جميع الجهات والهيئات الحكومية من أجله.. نحرص على توفير الدعم الاجتماعي الكامل الذي يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ولأسرهم».

وتعزز توجيهات سموه بتخصيص الأراضي وإطلاق المشاريع واعتماد الميزانيات الإسكانية، إنجاز خطط إسكان المواطنين في إمارة دبي، وتعكس الجهود الحكومية المبذولة هذه التوجيهات من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم عبر توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي يحرص سموه على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لأبناء الوطن،بما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

مبادرات رائدة

وشهدت الأيام القليلة الماضية من العام الجاري زحماً كبيراً في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي تسهم في تعزيز الأسرة باعتبارها أساس الوطن، حيث أطلق سموه في الرابع من الشهر الجاري «أجندة دبي الاجتماعية 33» حتى العام 2033، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، بهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل، وهي خطة لمجتمع دبي للسنوات العشر المقبلة، وتبلغ ميزانيتها 208 مليارات درهم، وهدفها تعزيز الترابط المجتمعي والارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني إمارة دبي وتعزيز القيم والهوية الوطنية والرعاية الصحية، وتطوير مهارات المستقبل في أجيالنا القادمة.

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