مواطنون: «المركز» امتداد لمبادرات القيادة من أجل تعزيز الاستقرار الأسري

المصدر: دبي– سعيد الوشاحي، نورا الأمير، ومرفت عبد الحميد

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أعرب مواطنون عن فخرهم واعتزازهم بجهود القيادة لتوفير الاستقرار الأسري وبناء مجتمع متماسك، من خلال وضع خطط وبرامج للإسكان.

وأكدوا أن مركز إسكان دبي المتكامل سيكون نقلة نوعية ومتميزة في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين، وهو امتداد لمبادرة القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري.

وقال فيصل الكعبي إن القيادة الرشيدة وضعت أمام أعينها هدفاً محورياً يتمثل في بناء وتماسك الأسرة الإماراتية التي هي نواة المجتمع، نظراً لوعيها وإدراكها بأن البناء في الإنسان وتوفير رفاهية العيش له مرتكزان أساسيان لجودة الحياة وازدهارها.

وقالت ميثاء مبارك إن مثل هذه القرارات تحافظ على تماسك الأسرة التي هي عماد بناء المجتمع، وتعينها على مواكبة تطورات المستقبل وتحقق له الرفاهية والاستقرار.

بدوره قال محمد الذباحي إن حرص القيادة الرشيدة على إسكان المواطنين ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمبادرات وجهود بدأت منذ عقود من الزمن، وكان لها كبير الأثر في استقرار الأسر ورفاهيتها. وقال أحمد البدواوي إن المركز يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير المسكن المناسب للمواطنين وأسرهم، وإن القيادة تضع المسكن في صدارة أولوياتها لإيمانها العميق بأنه هو أساس الأسرة ونواتها.

وقالت الدكتورة فاطمة الدربي: «تأتي أجندة دبي الاجتماعية 33 ضمن مكارم قيادتنا الرشيدة التي باتت عادة سنوية ينتظرها الجميع في الرابع من شهر يناير بمناسبة الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء مقاليد الحكم في إمارة دبي، وجاءت بشرى هذا العام لتؤكد على بناء الأسرة الكبيرة وتماسك المجتمع».

هدف أساس

وأكدت فاطمة محمد الحمادي أن «الأسرة أساس الوطن» لا يعد شعاراً، وإنما هدف أساس للقيادة من خلال بتوفير الخدمات المميزة للمواطن في دبي نحو تحقيق أفضل جودة حياة لكل أسرة مواطنة، حيث ركزت حكومة دبي في المرتبة الأولى على توفير السكن الملائم لكل أسرة مع توفير كافة الخدمات الإسكانية والترفيهية في الحي السكني.

واعتبر وليد المحرزي مبادرات القيادة على درجة من الأهمية لكونها تستهدف سعادة المواطنين وهو نهج تسير عليه دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد عام 1971.

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