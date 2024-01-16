144 مليون درهم مساعدات قدمها الديوان الأميري بالشارقة لـ8 فئات في 2023

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد راشد بن أحمد عبدالله بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة، أن قيمة المساعدات التي قدمها الديوان الأميري بالشارقة، والدواوين التابعة له في خورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية، للمواطنين والمواطنات في العام 2023، بلغت 144 مليون درهم، وذلك بتوجيهات سامية، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن تلك المساعدات لا تشمل ديون مواطني الشارقة، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة خلال العام 2023، ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، واستفاد منها 2212.

واستطرد قائلاً تشمل المساعدات التي قدمها الديوان الأميري بالشارقة 8 فئات، منها مساعدات مالية عامة، ومساعدات دراسية، ومساعدات أثاث، وعلاج وزواج، وفئة أضرار الحرائق السكنية، وذلك ضمن شروط وضوابط محددة، وبلغ قيمة مجموع المساعدات التي قدمت لتلك الفئات خلال العام 2023، مبلغ 144 مليون درهم، لعدد 5 آلاف و318 حالة، استفادت من تلك المساعدات.

وقال رئيس الديوان الأميري بالشارقة، خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، إن فئة المساعدات المالية بلغت 33 مليون درهم، استفاد منها 1631 حالة.

وتفصيلاً بلغت فئة المساعدات الدراسية 32 مليون درهم، منها 16 مليوناً و200 ألف درهم مساعدة للطلبة من ذوي الهمم الذين يدرسون بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والمدارس والمراكز التابعة لها.

كما بلغت فئة مساعدات الأثاث، 24 مليوناً و190 ألف درهم استفاد منها 967 شخصاً، بينما بلغت فئة مساعدات الزواج 3 ملايين و100 ألف درهم، استفاد منها 135 حالة، حيث تبلغ قيمة مساعدة الزواج 20 ألف درهم لكل متقدم على ألا يتعدى سقف راتبه 30 ألف درهم، ولا تنطبق عليهم شروط صندوق الزواج.

وفي سياق متصل بلغت فئة مساعدات العلاج 38 مليوناً و88 ألف درهم، إضافة إلى فئة أضرار حرائق المنازل السكنية التي بلغت قيمتها المادية 500 ألف درهم، استفاد منها 33 حالة، وتصرف المساعدة بعد إصدار تقرير من هيئة الدفاع المدني بالشارقة، أما فئة مساعدات جمعيات النفع العام فقد بلغ قيمتها 5 ملايين و500 ألف درهم لعدد 29 جمعية لمساعدتهم في دفع الإيجار وخلافه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز