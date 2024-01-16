عبد الله الفلاسي: القيادة تسهر على راحة المواطنين وتتلمس احتياجاتهم

المصدر: دبي- البيان

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قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يسهر على راحة المواطنين ويتلمس احتياجاتهم في جميع المجالات، ويعمل على تذليل التحديات التي تواجههم ليعيشوا سعداء هانئين.

وقال، إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في الإمارة، مركز إسكان دبي المتكامل، يعد مبادرة مبتكرة من المبادرات التي عودنا سموه على إطلاقها حرصاً من سموه على راحة المواطنين وتسهيلاً عليهم ليحصلوا على الخدمات الحكومية التي يحتاجونها بكل بسرعة ودقة ويسر.

وأضاف أن حكومة دبي لديها الكفاءات المؤهلة عالياً والخبرات العميقة لتوفير خدمات حكومة رفيعة المستوى وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتلبية تطلعات أبناء الإمارات في العمل والعيش والرفاه والسكن الذي يطمحون إليه، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية.

وأوضح أن هذا ما عودتنا عليه القيادة الرشيدة التي تحرص أشد الحرص على أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، لينعم أبناء الإمارات بطيب العيش والحياة الرغيدة التي تمكنهم من الابتكار والتميز وتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

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