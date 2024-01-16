طقس الإمارات غداً صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً.

الرياح: شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:33

الجزر الأول عند الساعة 10:51والجزر الثاني عند الساعة 23:35

بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 02:15.

الجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:51

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 75 40

دبي 26 20 80 50

الشارقة 25 18 80 35

عجمان 25 20 80 45

أم القيوين 25 19 80 35

رأس الخيمة 26 17 80 40

الفجيرة 30 21 75 30

العـين 27 17 80 30

ليوا 26 17 80 40

الرويس 24 19 60 40

السلع 25 16 60 30

دلـمـا 22 20 60 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 70 40

أبو موسى 25 20 75 35

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