معرض الصحة العربي 2024 ينطلق 29 يناير

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الصحة العربي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل تحت شعار مستقبل الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تستعرض تلك الدورة نماذج من المستشفيات الذكية، وتقنيات جديدة لعمليات الولادة، ومن المتوقع أن يشهد معرض الصحة العربي 2024 مشاركة أكثر من 3.450 عارضاً وأكثر من 110.000 زائر متخصص في قطاع الرعاية الصحية من 180 دولة.

وخلال المعرض سيتم تسليط الضوء على المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل البيني بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي، التي ستوفر للزوار رحلة غامرة مع عروض توضيحية حية توضح كيفية تفاعل التقنيات المتعددة بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية التي من شأنها تحسين تجربة المريض بشكل عام.

يشار إلى أن منطقة التشغيل البيني تقع ضمن قطاع تحول الرعاية الصحية، وستضم أربع غرف توضيحية، بما في ذلك غرفة المخاض والولادة وحديثي الولادة، مما يمنح الزوار نظرة عامة خطوة بخطوة على أحدث التقنيات المستخدمة أثناء الولادة، بما في ذلك مراقبة الجنين إلكترونياً، ومتابعة التصوير بالموجات فوق الصوتية، وفحص ضغط الدم، كما سيتم أيضاً عرض غرف للعمليات ووحدة العناية المركزة وغرفة الطوارئ.

وقال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 سيكشف المعرض عن تطورات عالمية غير مسبوقة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المميزات التي تستعرض أحدث الابتكارات المتطورة التي من شأنها تغيير مستقبل رعاية المرضى والقطاع الطبي.

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