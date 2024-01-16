وفاة مريضة سرطان قادمة من غزة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة إحدى مريضات السرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، التي كانت تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأشارت إلى أن المريضة البالغة من العمر 35 عاماً كانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال العلاج، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة.

وأكدت الوزارة مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

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