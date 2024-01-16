شرطة لندن الكندية: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يعزز الكفاءات

المصدر: دبي - البيان

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أكد المفوض العام في شرطة لندن الكندية، سكوت غويلفورد، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 يعتبر فرصة للقاء نُخب فرق «سوات» على مستوى العالم والتدرب معهم جنباً إلى جنب والتنافس ضدهم، مشيراً إلى أن مواجهة فرق «سوات» رفيعة المستوى تسمح لفريق شرطة لندن الكندية بتحديد نقاط التحسين، وتعزز الدافع للوصول إلى مستوى كفاءتهم وتجاوز هذه المستويات.

وحول استعدادات الفريق، قال سكوت غويلفورد: «تحرص وحدة الاستجابة للطوارئ في شرطة لندن الكندية المُشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 على الحفاظ بشكل دائم على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد، ولذلك يخضع الفريق لدورات تدريبية أسبوعية مُكثفة بشكل مُنتظم، هذا بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات الرماية المحلية حيث حقق الفريق فيها نتائج مُتميزة، ونحن نفخر بأدائنا المتميز والمستمر».

وتابع: «نعتمد في تدريباتنا على استراتيجية شاملة في تنفيذ التكتيكات الشرطية، حيث نسعى لتحقيق الاحتراف في جميع الجوانب، وفلسفتنا التدريبية تُركز على مبدأ «السرعة تكمن في الانسيابية»، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التنفيذ السلس لتحقيق أقصى درجات الكفاءة.

وأضاف: «ومن خلال الانخراط في التدريب التعاوني مع المُحترفين في مجال (سوات) من جميع أنحاء العالم، نتبادل الأفكار والابتكارات، والتطوير التكتيكي والتحديث في آليات عملنا من معدات وتكنولوجيا، وهذا يسمح لنا أن نكون في الصدارة بمجال عملنا، وأن نوسع معرفتنا باستمرار والبقاء في الطليعة».

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