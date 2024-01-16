فتح باب التسجيل للدورة الثامنة لجائزة محمد بن راشد للغة العربية

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبتنظيم مكتبة محمد بن راشد، خلال مؤتمر صحافي، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة لهذا العام، والذي يستمر لغاية 29 مارس المقبل.

وقال بلال البدور، الأمين العام للجائزة: «يسرنا الإعلان عن فتح باب التسجيل للدورة الجديدة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية، والتي تعتبر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الرامية إلى إحياء اللغة العربية وإعادة تأكيد دورها الحيوي في الثقافة والعلم على مستوى العالم».

وأضاف:«نسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء جسور التواصل بين اللغة العربية والمجتمعات المتنوعة من خلال تحفيز المشاركين على إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تسهيل تعلم وتدريس اللغة العربية وتعزيز تواجدها في المحافل الدولية».

ودعا البدور الباحثين، الأكاديميين، المبدعين والمهتمين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الجائزة».

جوائز نقدية

وتخصص الجائزة في دورتها الثامنة نحو 2.8 مليون درهم توزع بواقع 257 ألف درهم عن كل فئة من فئات الجائزة، التي تندرج تحت محاور التعليم، التقانة (التكنولوجيا)، الإعلام والتواصل، السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة.

وتتضمن فئات الجائزة: أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر، أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر)، أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أفضل تطبيقاً ذكي للغة العربية ونشرها، أفضل مبادرة لمعالجة اللغة العربية تقنياً، أفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، أفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام، أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط، أفضل مشروع تعريب أو ترجمة، أفضل عمل فني أو ثقافي أو فكري لخدمة اللغة العربية وأفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع المعرفة.

وتشترط الجائزة ألا يقل عمر العمل المقدم للمشاركة عن سنة ولا يزيد على 5 سنوات، وألا يكون قد فاز بجوائز أخرى خلال السنة نفسها، وألا تكون المبادرة المقدمة قد قدمت للمشاركة في جوائز أخرى في العام نفسه، وألا تكون المبادرة المقدمة عملاً جامعياً حصل صاحبه به على درجة علمية.

إثباتات ومستنداتكما يشترط الالتزام بالإجابة وتوضيح كافة المعايير المحددة في نموذج التسجيل لكل فئة من فئات الجائزة وإرفاق الإثباتات والمستندات التي تدعم تلك الإجابة كلما كان ذلك ممكناً، وتسليم المادة المقدمة للمشاركة في الموعد المحدد للتسجيل، علماً أنه لا يمكن التقدم بأكثر من عمل واحد في كل دورة من دورات الجائزة.

تقديم إلكتروني

ومن الشروط أيضاً، تعبئة استمارة المشاركة إلكترونياً وتقديم الأعمال المشاركة عبر موقع الجائزة، ويحق لفريق عمل الجائزة سحب أو إلغاء مشاركة أي مبادرة أو مشروع لا تستوفي شروط التقديم.

ومنذ انطلاقها، شهدت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تعد من أبرز المبادرات لتعزيز مكانة اللغة العربية، إقبالاً كبيراً ومتنامياً من الأفراد والمؤسسات العالمية على مدار الدورات الماضية، حيث تخطت عدد المشاركات في تاريخها أكثر عن 8 آلاف مشاركة، مع تكريم أكثر عن 60 فائزاً متميزاً من قرابة 50 دولة.

وخلال أحدث دوراتها، سجلت الجائزة مشاركة أكثر من 1300 مشاركة من مشاريع متنوعة، تحت 11 فئة مختلفة ضمن 5 محاور رئيسية.

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