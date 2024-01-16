«إيدج» و«حكومة ساو باولو» تستكشفان الاستثمارات والشراكات المحتملة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من المسؤولين في حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية في مقرها الرئيسي ومرافق التصنيع والاختبار التابعة لها في أبوظبي. وخلال الزيارة، التقى الوفد بإدارة مجموعة إيدج بهدف استكشاف الاستثمارات والشراكات المحتملة في منطقة ولاية ساو باولو.

واستقبل منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، الوفد الذي ترأسه فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو، ولوكاس فيراز، وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو، وأندرسون فارياس، عمدة ساو خوسيه دوس كامبوس، وألكسندر نيبوموسينو، المستشار الدولي لوزير الأمن العام. ويأتي الاجتماع في أعقاب الزيارات السابقة التي قامت بها إيدج إلى ساو باولو في عام 2023، والتي أسفرت عن توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في منظومات صناعة الدفاع والتكنولوجيا المحلية.

وقال منصور الملا: «شكّل اللقاء مع شركائنا البرازيليين فرصة عظيمة لنا لمواصلة استكشاف الفرص المشتركة وأوجه التعاون، ولعرض حلولنا الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة وسلاسل الإنتاج والتوزيع المتقدمة من الاختبار الأولي والتصنيع إلى التسليم. وشكلت مناقشاتنا أيضاً خطوة مهمة نحو هدفنا الأكبر المتمثل في تعزيز النمو في البرازيل من خلال شراكات متبادلة المنفعة.

من جهته، قال فيليسيو راموث: «تمثل زيارتنا للمقر الرئيسي لمجموعة إيدج ومنشآتها الصناعية في أبوظبي تطوراً مهماً في العلاقة المتنامية بين دولة الإمارات وساو باولو، وقد تركت انطباعاً إيجابياً للغاية لدى الوفد المشارك. وبينما ركزت هذه المناقشات الأخيرة على الاستثمار في محفظة البنية التحتية لدينا التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فقد استكشفنا أيضاً المشاريع الجارية وتطوير القدرات السيادية من خلال شراكات قيمة، في كل من القطاعين العسكري والتجاري، والتي تبشّر بتحقيق فوائد كبيرة لجميع الشركاء المعنيين.

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